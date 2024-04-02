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2 апреля 2024, новость

Авербух снялся вместе с Арзамасовой в продолжении «Папиных дочек»

Появились первые кадры второго сезона перезапуска ситкома

Премьера второго сезона сериала «Папины дочки. Новые» состоится на телеканале СТС 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.

Во время загрузки произошла ошибка.

В новых эпизодах Веник (Филипп Бледный) продолжит оттачивать бытовые и родительские навыки, спустя полгода после ухода Даши. Параллельно герою придется разбираться с карьерой и личной жизнью, пусть этому не способствуют члены большой семьи. Соня (Полина Денисова) ищет себя, пробуя профессии от актрисы до художницы, Лиза (Виталия Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) соперничают во всем, а чрезмерная самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) чуть не приводит к катастрофе.

Во втором сезоне вернется основной каст: Лиза АрзамасоваАндрей ЛеоновМирослава КарповичНонна Гришаева и другие. Также компанию звездам в новых сериях составят блогер Влад А4 и фигурист Илья Авербух.

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«Сериал родной для нашей семьи, в других случаях я бы не согласился. Я всего однажды снялся в кино. Тогда мне казалось, что могу стать большим актером. Но, увидев себя на экране, понял, что это первый и последний раз, что эта история абсолютно не по мне», — поделился супруг Арзамасовой.

Режиссером второго сезона шоу выступили Дмитрий ГрибановВампиры средней полосы») и Аскар БисембинДва холма»).

Ранее Мельникова пошутила о причинах своего возвращения в «Папины дочки».

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