Авербух снялся вместе с Арзамасовой в продолжении «Папиных дочек»

В новых эпизодах Веник ( Филипп Бледный ) продолжит оттачивать бытовые и родительские навыки, спустя полгода после ухода Даши. Параллельно герою придется разбираться с карьерой и личной жизнью, пусть этому не способствуют члены большой семьи. Соня (Полина Денисова) ищет себя, пробуя профессии от актрисы до художницы, Лиза (Виталия Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) соперничают во всем, а чрезмерная самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) чуть не приводит к катастрофе.

«Сериал родной для нашей семьи, в других случаях я бы не согласился. Я всего однажды снялся в кино. Тогда мне казалось, что могу стать большим актером. Но, увидев себя на экране, понял, что это первый и последний раз, что эта история абсолютно не по мне», — поделился супруг Арзамасовой.