Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 апреля 2024, новость

Виктор Добронравов высказался о конкуренции с братом

Актер заявил, что не считает Ивана своим конкурентом
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов

Актер Виктор Добронравов признался, что не считает своего брата Ивана конкурентом на актерском поприще. Об этом звезда «Онегина» рассказал на шоу «Кстати».

«Дело в том, что мы сами по себе отдельные личности. И если вспомнить, то Ваня первый из нас прозвучал как артист, когда снялся у Звягинцева. Ни "Ликвидации", ни "Не родись красивой" тогда еще не было», — заявил Добронравов.

Он добавил, что очень любит своего брата и отметил, что всегда играл с ним в разных проектах и театрах. Кроме того, Виктор заявил, что «гордится быть сыном своего отца».

В январе отец актера, звезда «Сватов» Федор Добронравов рассказывал, что старается хранить традиции семейных сборов — дети, актеры театра и кино Виктор и Иван Добронравовы, и внуки собираются вместе в Новый год и в дни рождения.

«Это трудно, дети — Витюшка и Ванюшка — много снимаются и в театре играют, но мы все равно стараемся. Если кто-то выпадает, это для нас очень большое огорчение. Он потом звонит, извиняется, обещает в следующий раз обязательно быть», — говорил артист.

Виктор Добронравов: «Если вы во мне разочаровались — это ваша проблема»
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

249 р.
Ликвидация
Не родись красивой
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов назвал режиссера, у которого был готов сыграть любую роль
Онегин
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов, фото: Александра Торгушникова, предоставлено актером
Виктор Добронравов: «Если вы во мне разочаровались — это ваша проблема»
Кстати
Кадр из фильма «Онегин»
В трейлере впервые показали актеров новой экранизации «Евгения Онегина»
Кристина Асмус на съемках сериала «РАЙцентр»
Асмус и Добронравов вместе снимаются в сериале: первые фото
Виктор Добронравов и Марина Александрова на съемках сериала «Последователи»
Добронравов и Александрова играют мужа и жену: первые фото
Внучка на свадьбе и Кикабидзе: первые кадры новых «Сватов»
Стася Милославская и Александр Петров
Петров с возлюбленной, Виторган, Добронравов на кинопремьере
Екатерина Шпица
Шпица, Петров, Безрукова на фестивале кино
Олеся Железняк в сериале «Сваты»
Олеся Железняк рассказала, когда состоится премьера «Сватов 7»
15 лет спустя: какими стали звезды сериала «Кадетство»
Сын Добронравова показал себя в роли молодого Ивана Будько
Кадр из фильма «Сквозь время»
Егор Корешков набрал вес и сменил имидж ради роли
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356614
Лунтик. Возвращение домой
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Дублированный трейлер
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Отрывок из 2 сезона (англ.)
Кадр из фильма «Королевство планеты обезьян»
Планета обезьян: Новое царство
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Тень Чикатило»
Тень Чикатило
Трейлер
Ждун в кино
Ждун в кино
Трейлер
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь