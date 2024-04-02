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2 апреля 2024, новость

Популярная 58-летняя актриса восхитила фанатов фигурой в бикини

Элизабет Херли опубликовала фотографии в соцсети

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее соцсети.

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58-летняя знаменитость позировала перед камерой в леопардовом бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками, соединенными золотистой цепочкой, и трусы с заниженной талией. Звезда распустила уложенные волнами волосы, накрасила губы розовым блеском и надела массивные солнцезащитные очки в серебристой пластиковой оправе.

Подписчики оценили кадр в комментариях. «Уверен, ты нашла источник вечной молодости!», «Великолепная», «Прекрасный ангел», «Невероятная», «Абсолютная красота», — выразили свое мнение юзеры.

Ранее Элизабет Херли рассказала, как снималась в откровенных сценах в фильме сына. Актриса призналась, что не испытывала стеснения.

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