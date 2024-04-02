Популярная 58-летняя актриса восхитила фанатов фигурой в бикини

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее соцсети.

<div id="vk_post_-48064554_45005"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45005", -48064554, 45005, 'kVEqMNTACdCcmp1FHHTSUF_lu6w'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

58-летняя знаменитость позировала перед камерой в леопардовом бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками, соединенными золотистой цепочкой, и трусы с заниженной талией. Звезда распустила уложенные волнами волосы, накрасила губы розовым блеском и надела массивные солнцезащитные очки в серебристой пластиковой оправе.

Подписчики оценили кадр в комментариях. «Уверен, ты нашла источник вечной молодости!», «Великолепная», «Прекрасный ангел», «Невероятная», «Абсолютная красота», — выразили свое мнение юзеры.