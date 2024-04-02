Мексиканский режиссер получил гражданство России

Серхио Ольхович, фото: посольство РФ в Мексике в Telegram

Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил гражданство России. Об этом сообщило посольство РФ в Мексике в Telegram.

Кинематографисту вручили российский паспорт во время торжественной церемонии, прошедшей в здании посольства в понедельник, 1 апреля. «Россия всегда с радостью относится к тем, кто выбирает страну для своего творчества по зову души и сердца», — заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский.

Серхио Ольхович родился в семье инженера-нефтяника, покинувшего РСФСР в 1925 году. Окончил режиссерское отделение театральной школы в Мексике, а в 1969 году — режиссерский факультет ВГИКа. Начинал как документалист. В игровом кино дебютировал в 1972 году с картиной «Кукла королевы».