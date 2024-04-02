Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 апреля 2024, новость

Мексиканский режиссер получил гражданство России

Серхио Ольховичу вручили российский паспорт в торжественной обстановке
Серхио Ольхович, фото: посольство РФ в Мексике в Telegram
Серхио Ольхович, фото: посольство РФ в Мексике в Telegram

Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил гражданство России. Об этом сообщило посольство РФ в Мексике в Telegram.

Кинематографисту вручили российский паспорт во время торжественной церемонии, прошедшей в здании посольства в понедельник, 1 апреля. «Россия всегда с радостью относится к тем, кто выбирает страну для своего творчества по зову души и сердца», — заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский.

Серхио Ольхович родился в семье инженера-нефтяника, покинувшего РСФСР в 1925 году. Окончил режиссерское отделение театральной школы в Мексике, а в 1969 году — режиссерский факультет ВГИКа. Начинал как документалист. В игровом кино дебютировал в 1972 году с картиной «Кукла королевы».

Ранее сербский режиссер Эмир  Кустурица ответил на вопрос о получении российского паспорта.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Михаил Галустян
Галустян объяснил получение второго гражданства
Михаил Галустян
Директор объяснил получение Галустяном гражданства Армении
Оливье Сиу
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство
Эмир Кустурица
Кустурица допустил, что попросит российское гражданство
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Дублированный трейлер
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Отрывок из 2 сезона (англ.)
Кадр из фильма «Королевство планеты обезьян»
Планета обезьян: Новое царство
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Тень Чикатило»
Тень Чикатило
Трейлер
Ждун в кино
Ждун в кино
Трейлер
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы. Начало
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь