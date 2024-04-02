В «Простоквашине» появится Гарик Харламов

Гарик Харламов | Источник: Legion-Media.ru

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что шоумен Гарик Харламов появится в одном из новых эпизодов мульсериала «Простоквашино». Ее слова передает РИА «Новости».

«В то время, как часть персонажей “Союзмультфильма” уходят в игровое кино, знаменитые актеры, напротив, становятся героями мультфильмов, и это очень интересный, творческий процесс, который дарит нам новые идеи и вдохновение», — призналась она.

Нарисованного Харламова, отмечает агентство, зрители увидят в эпизоде «Таинственный Бульдог». Серия выйдет осенью 2024 года. В ней Шарик знакомится в сети с незнакомцем под ником «Бульдог», а затем отправляется с ним на встречу, прихватив с собой Кота Матроскина.