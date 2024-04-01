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1 апреля 2024, новость

Екатерину Варнаву сравнили с Софи Лорен из-за нового образа

Актриса снялась с новой прической
Екатерина Варнава, фото: соцсети
Екатерина Варнава, фото: соцсети

Актриса, телеведущая и экс-участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава снялась в новом образе. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Перед камерой 39-летняя Варнава предстала в темно-синем платье. Актриса дополнила его золотистыми украшениями: массивными серьгами и браслетами. Визажисты сделали знаменитости макияж с персиковыми губами и черными стрелками. Стилисты уложили волосы экс-участницы шоу Comedy Woman в локоны.

«Замерла в ожидании», — написала Екатерина Варнава.

Поклонники знаменитости засыпали ее комплиментами. Один из фанатов отметил, что Варнава в новом образе похожа на актрису и певицу Софи Лорен.

Софи Лорен
Софи Лорен | Источник: Rex / Fotodom.ru

«Какая же красивая», «Хороша», «Нежная такая», «Софи Лорен напомнила», «Бомбические фото», «Идеальная», «Нереальная», — писали в комментариях.

Екатерина Варнава начала свою юмористическую карьеру в 2003 году, выступая в команде КВН «Свои секреты». Она получила наибольшую известность в 2008 году, когда стала участницей проекта Comedy Woman.

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