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1 апреля 2024, новость

Съемки «Вампиров средней полосы» передвинули на июль

Актер Артем Ткаченко рассказал, что съемки нового сезона сериала отложили
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2 сезон)
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2 сезон)

Звезда «Вампиров средней полосы» Артем Ткаченко рассказал в эфире программы «Открытая студия» о том, что съемки сериала передвинули с апреля на июль.

«Честно сказать, мы еще не начали снимать. Я даже могу сказать, что прочел три серии», — признался артист.

По словам Ткаченко, вся команда шоу ждет, когда работа над сериалом начнется. Он заявил, что каст полюбил своих героев, и добавил, что актеры даже в жизни называют своего коллегу Юрия Стоянова «дедулей». Ткаченко подчеркнул, что съемки отложили по «некоторым обстоятельствам», не став уточнять конкретнее.

Сериал «Вампиры средней полосы» рассказывает про жизнь упырей в Смоленске — об их законах, трудностях и взаимодействии с людьми. В апреле 2023 года стало известно, что режиссером третьего сезона станет шоураннер и автор проекта Алексей Акимов. Постановщик заявил, что создатели предыдущих сезонов — Антон Маслов и Дмитрий Грибанов — заняты в других проектах. Акимов решил занять режиссерское кресло, так как, по его словам, сложно брать человека, который не знаком с миром сериала.

Ранее звезда сериала «Вампиры средней полосы» рассказал о трудном детстве

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