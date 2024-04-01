Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
1 апреля 2024, новость

Арбенина выпустила клип к выходу нового сезона «Обоюдного согласия»

Певица выпустила клип, посвященный проблеме домашнего насилия

Рок-певица Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выпустили новый музыкальный клип на песню «Обоюдное согласие». Как сообщает в пресс-релизе онлайн-кинотеатр Kion, выход клипа приурочен к премьере нового сезона сериала «Обоюдное согласие».

Во время загрузки произошла ошибка.

Арбенина исполняет в новом сезоне сериала Валерии Гай Германики роль следователя Анны. В клипе она поднимает центральную тему сериала — проблему домашнего насилия и сложностей, с которыми приходится сталкиваться его жертвам: недоверии окружающих, стыде и травме.

«Не замыкайтесь в своем горе. Мы — те, кто готов вытащить вас из западни манипуляций и насилия, — рядом. Умейте постоять за себя. Никто из нас не рождается для унижений», — говорит певица.

Ранее звезды поддержали выход продолжения сериала «Обоюдное согласие»

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика
Обоюдное согласие249 р.
Обоюдное согласие
Кадр из сериала «Обоюдное согласие. Новый сезон» (2 сезон)
Трейлер дня: Тарханова и Арбенина в «Обоюдном согласии 2»
Диана Арбенина
Диана Арбенина
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг, Хайди Клум и другие звезды блистали на кинопремии
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Трейлер дня: Гагарина, Добронравов и голос Пересильд в романтической сказке
Кадр из фильма «Девица»
Трейлер дня: звезда «Очень странных дел» дает отпор дракону
Кадр из фильма «Сказки Гофмана»
Трейлер дня: Цыганов без ума от красивых рук Вилковой
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Трейлер дня: долгожданное воссоединение Дэдпула и Росомахи
Кадр из фильма «Фрау»
Трейлер дня: Янковская играет балерину в необычной романтической комедии
Кадр из мультфильма «Головоломка 2»
Вышел новый тизер мультфильма «Головоломка 2»
Тихое место: День первый
Трейлер дня: приквел «Тихого места» показывает, с чего все началось
Аквариум
Трейлер дня: звезда «Вертинского» попадает в мир будущего, где нет чувств
Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Трейлер дня: Чиповская превращает в кошмар жизнь Яглыча
Кадр из сериала «13 клиническая. Начало»
Трейлер дня: неузнаваемый Прилучный в продолжении мистического сериала
Постучись в мою дверь в Москве
Трейлер дня: «Постучись в мою дверь в Москве» с нашими Эдой и Серканом
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Трейлер дня: Пересильд и летающий кабанчик в новой сказке о богатырях
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
Трейлер дня: звезда «Ведьмака» расправляется с нацистами в фильме Гая Ричи
Кадр из фильма «Материнский инстинкт»
Трейлер дня: Джессика Честейн сходит с ума из-за Энн Хэтэуэй
Кадр из сериала «Неверные»
Трейлер дня: Акиньшина играет адвоката с алкогольной зависимостью
Кадр из сериала «Артист с большой дороги»
Трейлер дня: Стоянов перевоплощается в няню-аферистку в новой комедии
Кадр из фильма «Падение империи»
Трейлер дня: Кирстен Данст в драме о крушении Америки
Один день в Стамбуле
Трейлер дня: «Квартет И» отдыхает в Турции в новой комедии
Котострофа
Трейлер дня: Деревянко становится вредным рыжим котом в сериале
Полина Максимова на съемках фильма «Адам и Ева»
Трейлер дня: Максимова и Чеботарев выживают в пустой Москве после апокалипсиса
Кадр из сериала «Престиж»
Трейлер дня: Розанова расследует убийство в сериале со звездами
Очевидное невероятное
Трейлер дня: Ходченкова дает отпор Лагашкину в сериале про пришельцев
Мурлычет и «починяет примус»: вышло видео с озвучивающим кота Бегемота Борисовым
Александр Петров в фильме «Лед 3»
Трейлер дня: Петров становится тренером, Аронова заболевает в фильме «Лед 3»
Кадр из сериала «Джентльмены»
Трейлер дня: «Джентльмены» возвращаются в тизере сериала Гая Ричи
Мария Михалкова-Кончаловская
Внучка Кончаловского получила роль в продолжении популярного сериала
Александр Петров в фильме «Лед 3»
Петров, Аронова и молодые актеры в первом трейлере фильма «Лед 3»
Кадр из сериала «Кеша должен умереть»
Снигирь и Александрова в трейлере нового сериала Богомолова
Юрий Кузнецов, Галина Польских, Борис Щербаков и другие актеры на съемках «Елки 10»
Валюшкина, Тодоренко, Польских появились в первом трейлере «Елок 10»
Роман Полански и Александр Петров на съемках
Вышел первый российский трейлер фильма с Петровым и Микки Рурком
Кадр из фильма «Новогодний шеф»
Прилучный сыграл владельца ресторана в новогоднем фильме
Кадр из фильма «По Фрейду»
85-летний Энтони Хопкинс сыграл Зигмунда Фрейда
Диана Арбенина
Арбенина призналась, что не хотела сниматься в сериале Германики
Станислав Бондаренко и Ольга Бузова
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
Юлия Пересильд
Появился трейлер фильма с Пересильд в роли императрицы Елизаветы
Тилль Линдеманн
Российская актриса Цуканова-Котт сняла новый клип Линдеманна
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (1 сезон)
Опубликован первый трейлер продолжения «Папиных дочек»
Кадр из фильма «У людей так бывает»
Последняя роль Меньшова: вышел трейлер новой драмы со звездами
Александр Самойленко и Мария Миронова в тизере фильма «Холоп 2»
Тарасова, Бикович, Миронова появились в тизере «Холопа 2»
Ким Кардашьян в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Кардашьян с младенцем появилась в тизере известного сериала
Кадр из фильма «По щучьему велению»
Емеля и Кот Баюн: вышел первый трейлер «По щучьему велению»
Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»
Опубликован первый тизер нового фильма с ДиКаприо
Кадр из фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»
Летает, прыгает с обрыва: 60-летний Круз в трейлере «Миссия: невыполнима 7»
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Появился первый трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева
Кадр из фильма «Повелитель ветра»
Бондарчук играет Конюхова: вышел первый трейлер «Повелителя ветра»
Кадр из сериала «Фубар»
Опубликован первый трейлер сериала с Арнольдом Шварценеггером
Кадр из фильма «Капитан Марвел 2»
Трейлер «Марвелов» собрал рекордное количество дизлайков
Кадр из фильма «Питер Пэн и Венди»
Дочь Миллы Йовович показали в новом трейлере «Питера Пэна и Венди»
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Тень Чикатило»
Тень Чикатило
Трейлер
Ждун в кино
Ждун в кино
Трейлер
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы. Начало
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N3 (англ.)
Кадр из фильма «Без глазури: История 'Поп-Тартс'»
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Сестры» (3 сезон)
Сестры
Трейлер (3 сезон)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь