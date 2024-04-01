Арбенина выпустила клип к выходу нового сезона «Обоюдного согласия»

Рок-певица Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выпустили новый музыкальный клип на песню «Обоюдное согласие». Как сообщает в пресс-релизе онлайн-кинотеатр Kion, выход клипа приурочен к премьере нового сезона сериала « Обоюдное согласие ».

Арбенина исполняет в новом сезоне сериала Валерии Гай Германики роль следователя Анны. В клипе она поднимает центральную тему сериала — проблему домашнего насилия и сложностей, с которыми приходится сталкиваться его жертвам: недоверии окружающих, стыде и травме.

«Не замыкайтесь в своем горе. Мы — те, кто готов вытащить вас из западни манипуляций и насилия, — рядом. Умейте постоять за себя. Никто из нас не рождается для унижений», — говорит певица.