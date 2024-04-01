Дженнифер Лопез и Бен Аффлек рассмешили фото с грустными лицами

Певицу Дженнифер Лопез и актера Бена Аффлека сфотографировали вместе во время прогулки по Нью-Йорку. Об этом сообщает InStyle.

На фотографиях пара выглядела грустно, чем сильно рассмешила фанатов. Если раньше актер один выглядел несчастливым на снимках папарацци, то сейчас к нему присоединилась и Лопез.

«По крайней мере, теперь они выглядят одинаково несчастными», «Он никогда не выглядит счастливым рядом с ней», «Два Хатико кого-то ждут», «Они явно стараются рассмешить фанатов», «Такие смешные», — написали пользователи соцсетей.

Дженнифер Лопез занимается продвижением документального фильма, который рассказывает про ее жизнь и карьеру. Режиссером ленты выступил Дейв Майерс. Премьера проекта состоялась 16 февраля на стриминговом сервисе Prime Video.

В 2021 году Дженнифер Лопез воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе.