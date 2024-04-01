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1 апреля 2024, новость

61-летняя Деми Мур показала видео в откровенном наряде

Голливудская звезда показала видео в белом облегающем платье

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в соцсети.

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61-летняя знаменитость позировала в белом облегающем платье длины миди, декорированном швами, которые были вывернуты наизнанку. Наряд был украшен массивной деталью в виде глаза и бретелью в виде золотой цепи на шее.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя свою фигуру. Актриса распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала крупные золотые серьги.

Ранее в марте стилист Деми Мур снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала

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