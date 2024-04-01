61-летняя Деми Мур показала видео в откровенном наряде

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в соцсети.

<div id="vk_post_-48064554_44890"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_44890", -48064554, 44890, 'EyfmwqIFFgdjnVexusw3z8dM3aU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

61-летняя знаменитость позировала в белом облегающем платье длины миди, декорированном швами, которые были вывернуты наизнанку. Наряд был украшен массивной деталью в виде глаза и бретелью в виде золотой цепи на шее.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя свою фигуру. Актриса распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала крупные золотые серьги.