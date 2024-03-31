Звезда сериала «Поколение «Ви» погиб в ДТП

Кадр из сериала «Поколение “Ви”» (1 сезон)

Американо-британский актер Ченс Пердомо разбился на мотоцикле. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей артиста.

Пердомо было 27 лет. Он погиб в аварии, которая произошла 29 марта.

«Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал», — отметили представители актера.

Они подчеркнули, что теплота Пердомо сохранится в тех, кого он «любил больше всего».