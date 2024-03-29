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29 марта 2024, новость

Сын Никулина оценил «воскрешение» отца с помощью нейросети

Максим Никулин заявил, что будет отсматривать фильм на различных этапах производства, чтобы контролировать качество работы
Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука»
Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука»

Сын Юрия Никулина Максим оценил «воскрешение» отца с помощью нейросети в готовящемся фильме «Манюня: Приключения в Москве». Его цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Максима Никулина, сценарий будущей картины он пока не читал, однако ознакомился с синопсисом (сокращенным изложением) будущей киноленты и видел кадры с отцом. Он напомнил, что к столетию отца в Цирке Никулина на Цветном бульваре уже создавали его виртуальный образ в виде проекции.

«Но могу сказать точно: то, что мне показывали авторы будущего фильма, мне даже больше понравилось, чем-то, что мы сделали в свое время на юбилей отца. Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала», — сказал он.

Никулин одобрил желание сохранять память об отце.

«Почему бы и нет? Ведь другого пути воспроизвести его нет, а мне будет любопытно посмотреть на то, что получится», — отметил он, добавив, что будет отсматривать фильм на этапах производства киноленты, чтобы убедиться в качестве работы.

Действие картины продюсера Гевонда Андреасяна, как стало известно 26 марта, разворачивается в начале 80-х годов, Никулин должен стать одним из ключевых персонажей в истории о приключениях Манюни и ее друзей. При этом Никулина не покажут в трейлерах и других промо-кампаниях.

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