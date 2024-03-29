Сын Никулина оценил «воскрешение» отца с помощью нейросети

Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука»

Сын Юрия Никулина Максим оценил «воскрешение» отца с помощью нейросети в готовящемся фильме «Манюня: Приключения в Москве». Его цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Максима Никулина, сценарий будущей картины он пока не читал, однако ознакомился с синопсисом (сокращенным изложением) будущей киноленты и видел кадры с отцом. Он напомнил, что к столетию отца в Цирке Никулина на Цветном бульваре уже создавали его виртуальный образ в виде проекции.

«Но могу сказать точно: то, что мне показывали авторы будущего фильма, мне даже больше понравилось, чем-то, что мы сделали в свое время на юбилей отца. Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала», — сказал он.

Никулин одобрил желание сохранять память об отце.

«Почему бы и нет? Ведь другого пути воспроизвести его нет, а мне будет любопытно посмотреть на то, что получится», — отметил он, добавив, что будет отсматривать фильм на этапах производства киноленты, чтобы убедиться в качестве работы.