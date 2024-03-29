Кустурица ответил на вопрос о получении российского паспорта

Кинематографист отметил, что и так считает себя гражданином России, поскольку очень любит эту страну. «А вообще я гражданин мира, а России особенно. (…) Официально тоже, может быть, стану. Почему нет? Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России», — отметил Кустурица.