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29 марта 2024, новость

Кустурица ответил на вопрос о получении российского паспорта

Режиссер также высказался о возможном сотрудничестве с Милошем Биковичем
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица | Источник: Алексей Молчановский

Сербский режиссер Эмир Кустурица ответил на вопрос о получении паспорта гражданина Российской Федерации. Интервью с ним публикует ТАСС.

Кинематографист отметил, что и так считает себя гражданином России, поскольку очень любит эту страну. «А вообще я гражданин мира, а России особенно. (…) Официально тоже, может быть, стану. Почему нет? Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России», — отметил Кустурица.

Кроме того, режиссер допустил возможность в дальнейшем начать сотрудничество с сербским актером Милошем Биковичем, который также проводит много времени и работает в РФ: «Если для него найдется роль — почему бы и нет».

Ранее Кустурица рассказал, как работает над эротическими сценами в своих фильмах. В качестве примера кинематографист привел свою картину «По Млечному пути», в котором главную роль исполнила актриса Моника Беллуччи.

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