Стивен Спилберг высоко оценил вторую часть «Дюны»

«Вы сняли один из самых блестящих научно-фантастических фильмов, которые я когда-либо видел», — сказал Спилберг, обращаясь к Вильневу. Также в ходе подкаста режиссер «Инопланетянина» заявил, что его коллега принадлежит к великим кинематографистам, которые являются «строителями новых миров».