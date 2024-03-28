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28 марта 2024, новость

Стивен Спилберг высоко оценил вторую часть «Дюны»

Режиссер заявил, что Вильнев снял один из самых блестящих научно-фантастических фильмов
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Известный голливудский режиссер Стивен Спилберг высоко оценил фильм канадского режиссера Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая». Его слова приводит The Hollywood Reporter.

«Вы сняли один из самых блестящих научно-фантастических фильмов, которые я когда-либо видел», — сказал Спилберг, обращаясь к Вильневу. Также в ходе подкаста режиссер «Инопланетянина» заявил, что его коллега принадлежит к великим кинематографистам, которые являются «строителями новых миров».

18 марта сообщалось, что блокбастер «Дюна: Часть вторая» заработал около 500 миллионов долларов в мировом прокате, превысив сборы оригинального фильма.

Премьера первой части фильма по роману писателя Фрэнка Герберта состоялась 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

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