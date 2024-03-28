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28 марта 2024, новость

Стилист Деми Мур снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала

Актриса показала видео с бэкстейджа

Стилист американской актрисы и бывшей модели Деми Мур Брэд Горески снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала The Hollywood Reporter. Соответствующая публикация появилась на сайте издания. Кроме того, звезда опубликовала в соцсети видео с бэкстейджа съемки.

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61-летняя Мур и Горески позировали, сидя рядом в креслах с синей бархатной обивкой. При этом они надели золотистые пиджаки и брюки бренда Tom Ford аналогичного фасона и желтые рубашки.

Кроме того, Горески добавил к образу цепочку и часы Cartier. В свою очередь, артистка выбрала украшения марок Beladora и Shay. Также она примерила черные босоножки на высоких каблуках, распустила гладко уложенные волосы и накрасила губы розовой помадой. Известно, что автором данной съемки стал фотограф Остин Харгрейв.

Ранее Деми Мур поделилась редким фото Брюса Уиллиса с внучкой.

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