44-летняя звезда «Кухни» показала себя на сцене в вечернем образе

Звезда «Кухни», актриса Елена Подкаминская опубликовала фото в вечернем образе в День театра. Профессиональными снимками она поделилась в своем Telegram-канале.

44-летняя актриса Елена Подкаминская опубликовала фото в платье-комбинации с кружевом. Звезде «Кухни» также сделали укладку с объемом у корней и локонами, а также легкий макияж.

Елена Подкаминская растит двух дочерей и сына. Старшую девочку актриса родила в 2010 году в браке с бизнесменом Александром Пляцевым, а через пять лет супруги расстались. Звезда признавалась поклонникам, что бывший муж прекрасный человек и отец для Полины, поэтому они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка. По словам артистки, с Пляцевым также продолжают общаться ее родители, и ее в этом ничего не смущает.

В 2017 году звезда вышла замуж за Дениса Гущина, в браке у них появились дочь Ева и сын Александр. По словам Подкаминской, ее супруг избегает публичности, поэтому она не делится снимками с ним в соцсетях и редко рассказывает об их совместной жизни в интервью.