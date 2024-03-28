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28 марта 2024, новость

Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Актер посетил медучреждение и порадовался, что пациенты идут на поправку
Стивен Сигал
Стивен Сигал | Источник: Алексей Молчановский

Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе», которые находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе министерства здравоохранения РФ подчеркнули, что актер побывал в медицинском учреждении 27 марта. Он зашел к троим пострадавшим при теракте.

Сигал подчеркнул, что произошедшее является ужасной трагедией. По его мнению, Россия станет примером и даст понять миру, что нельзя так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанным.

Актер выразил благодарность врачам за оперативную работу, а также подчеркнул, что рад видеть, что пациенты идут на поправку.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

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