Стивен Сигал | Источник: Алексей Молчановский

Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе», которые находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе министерства здравоохранения РФ подчеркнули, что актер побывал в медицинском учреждении 27 марта. Он зашел к троим пострадавшим при теракте.

Сигал подчеркнул, что произошедшее является ужасной трагедией. По его мнению, Россия станет примером и даст понять миру, что нельзя так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанным.

Актер выразил благодарность врачам за оперативную работу, а также подчеркнул, что рад видеть, что пациенты идут на поправку.