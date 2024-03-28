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28 марта 2024, новость

Российская актриса показала окровавленную ногу в День театра

Актриса Александра Бортич рассказала о синдроме самозванца

Российская актриса театра и кино Александра Бортич опубликовала фотографию в соцсети, показав сценический образ с окровавленной ногой.

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На снимке знаменитость позирует в грязном белом платье, закинув ногу. Бортич показала загримированную коленку, из которой течет кровь. В таком образе она поздравила всех с Днем театра, отметив, что «это и мой праздник тоже».

«С синдромом самозванца борюсь каждый день. Кажется, что вот-вот все поймут, что я случайный пассажир, на самом деле лох, и выгонят меня», — сыронизировала Бортич.

Ранее звезда сериала «Фишер» ответила на обвинения хейтеров. Александра Бортич призналась, что есть роли, за которые ей стыдно.

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