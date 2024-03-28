Российская актриса показала окровавленную ногу в День театра

Российская актриса театра и кино Александра Бортич опубликовала фотографию в соцсети, показав сценический образ с окровавленной ногой.

<div id="vk_post_-122141110_29593"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29593", -122141110, 29593, 'MrK-fCm4WnIg9dfsonF8f6VCjYk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На снимке знаменитость позирует в грязном белом платье, закинув ногу. Бортич показала загримированную коленку, из которой течет кровь. В таком образе она поздравила всех с Днем театра, отметив, что «это и мой праздник тоже».

«С синдромом самозванца борюсь каждый день. Кажется, что вот-вот все поймут, что я случайный пассажир, на самом деле лох, и выгонят меня», — сыронизировала Бортич.