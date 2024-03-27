Фильм на вечер: роскошная историческая мелодрама о запретной любви

Когда-то Гюстав Эйфель и Адриенн Бурже были влюблены, но судьба развела их. Девушка вышла замуж за друга Эйфеля, а талантливый инженер-конструктор целиком посвятил себя работе, со временем добившись большого успеха и всемирного признания.
К столетнему юбилею Великой французской революции в 1889 году в Париже готовится Всемирная выставка, украшением которой должна стать огромная башня. За проект предлагают взяться Эйфелю, но он поначалу отказывается. А затем внезапно соглашается: случайная встреча с Адриенн всколыхнула его сердце. Архитектор решает показать любимой женщине, на что он способен.
«Эйфель» предлагает изобретательный и захватывающий рассказ о создании самой знаменитой в мире башни, богатый на подробности из истории техники и французской жизни времен «прекрасной эпохи» — конца девятнадцатого века.
Но на первый план здесь выходит пронзительная, бушующая эмоциями история любви. Дуэт французскому мэтру Ромену Дюрису в роли пылкого любовника неожиданно составила молодая франко-британская звезда Эмма Маки, впервые сыгравшая на французском языке.