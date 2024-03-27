Эмир Кустурица вспомнил, как «прикрывал» Беллуччи в эротических сценах

Эмир Кустурица и Моника Беллуччи в фильме «По Млечному пути»

Режиссер Эмир Кустурица рассказал в беседе с «Известиями», что не любит снимать излишне откровенные сцены в кино.

Кустурица объяснил, что ему стыдно снимать так, чтобы зритель «все видел». Несмотря на это, у режиссера всегда в кино часто присутствуют эротические сцены. Он заявил, что ему пришлось «немного прикрывать» итальянскую актрису Монику Беллуччи в фильме «По Млечному пути».

Эмир Кустурица был дважды удостоен престижной награды «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале за фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд».

В марте стало известно, что Кустурица начнет подготовку к съемкам фильма по роману Федора Достоевского «Преступление без наказания» осенью этого года.