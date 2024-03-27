Равшана Куркова показала редкое фото дочери

Актриса Равшана Куркова раскрыла в личном блоге дату рождения дочери. Звезда призналась, что в шутку называет девочку «амбассадором подбородков», и поделилась кадрами с ребенком в подтверждение своих слов.
«Моей самой любимой девчонке, непоседе, хулиганке, болтушке, хвостику брата, амбассадору подбородков, фанатке всех собак, которых мы встречаем на прогулках, умнице, кокетке и хохотушке 25 марта исполнился годик. Самирка, ты радость наша безграничная, расти счастливой, здоровой и такой же любознательной», — написала знаменитость.
Артистка сама сообщила в соцсетях о рождении второго ребенка, удивив поклонников такой новостью. Куркова тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Звезда пока не называет имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи о личной жизни.
Знаменитость хвасталась, что у дочери уже есть роль в кино. Куркова вместе с Самирой снялась в сериале «Предпоследняя инстанция», о чем она рассказывала поклонникам в соцсетях.
Артистка также воспитывает сына от бизнесмена Сергея Амаряна. Знаменитость впервые показала мальчика, когда ему исполнился год, объяснив, что не готова была раньше делиться сокровенным моментом с публикой. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения и не препятствует встречам предпринимателя с Гаспаром.