Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
27 марта 2024, новость

Равшана Куркова показала редкое фото дочери

Актриса в шутку назвала дочь «амбассадором подбородков»

Актриса Равшана Куркова раскрыла в личном блоге дату рождения дочери. Звезда призналась, что в шутку называет девочку «амбассадором подбородков», и поделилась кадрами с ребенком в подтверждение своих слов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моей самой любимой девчонке, непоседе, хулиганке, болтушке, хвостику брата, амбассадору подбородков, фанатке всех собак, которых мы встречаем на прогулках, умнице, кокетке и хохотушке 25 марта исполнился годик. Самирка, ты радость наша безграничная, расти счастливой, здоровой и такой же любознательной», — написала знаменитость.

Артистка сама сообщила в соцсетях о рождении второго ребенка, удивив поклонников такой новостью. Куркова тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Звезда пока не называет имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи о личной жизни.

Знаменитость хвасталась, что у дочери уже есть роль в кино. Куркова вместе с Самирой снялась в сериале «Предпоследняя инстанция», о чем она рассказывала поклонникам в соцсетях.

Артистка также воспитывает сына от бизнесмена Сергея Амаряна. Знаменитость впервые показала мальчика, когда ему исполнился год, объяснив, что не готова была раньше делиться сокровенным моментом с публикой. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения и не препятствует встречам предпринимателя с Гаспаром.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Равшана Куркова
Ева Мендес
Ева Мендес рассказала, кто сподвиг ее отказаться от карьеры
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке
Андрей Мерзликин
Звезда «Бумера» показал своих повзрослевших четверых детей
Анна Пересильд
Анна Пересильд рассказала о буллинге в школе
Доминик Сигал (фото: соцсети)
Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Элизабет Херли с сыном
Элизабет Херли рассказала, как снималась в откровенных сценах в фильме сына
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика показала свою 16-летнюю дочь
Сури Круз
В сети обсуждают внешность 17-летней дочери Тома Круза
Екатерина Климова с детьми (фото: соцсети)
Екатерина Климова показала четверых детей от разных мужчин
Евгения Абдулова
16-летняя дочь Абдулова рассказала о назойливых поклонниках
Натали Портман
Натали Портман развелась с мужем
Дакота Джонсон
Бывший муж Гвинет Пэлтроу сделал предложение звезде «50 оттенков серого»
Павел Прилучный
Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
Екатерина Климова с дочерью Елизаветой (фото: соцсети)
Екатерина Климова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
«Выглядим, как балаган»: Пересильд рассказала о воспитании дочерей
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун показала редкий кадр со своим приемным сыном
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Аффлек просил Лопез не афишировать их отношения в соцсетях
Александр Петров с женой Викторией
Александр Петров показал, как познакомился с женой
Ирина Пегова с дочерью (фото: соцсети)
Ирина Пегова вышла в свет с 18-летней дочерью
Том Круз
Том Круз расстался с бывшей моделью из России
Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью (фото: соцсети)
Анна Снаткина показала редкое семейное фото
Ольга Зуева
Бывшая возлюбленная Козловского показала фото в купальнике
Екатерина Ковальчук
Бывшая возлюбленная Харламова раскрыла свое состояние после разрыва
Данила Козловский с дочерью (фото: соцсети)
Данила Козловский показал трогательные фото с 4-летней дочкой
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская объяснила, почему дети не смотрят фильмы с ее участием
Александр Петров с женой Викторией (фото: соцсети)
Жена Александра Петрова показала романтические фото из Парижа
Алек Болдуин с супругой
Алекс Болдуин показал свадебное фото с женой в честь годовщины
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Юлия Высоцкая показала нежное фото с мужем
Моника Беллуччи и Дева Кассель (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала фото с дочерью Девой Кассель
Ханде Эрчел (фото: соцсети)
Звезда «Постучись в мою дверь» поздравила возлюбленного с днем рождения
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Дева Кассель (фото: соцсети)
19-летняя дочь Моники Беллуччи показала чувственные фото
Том Круз
Том Круз объявил об отношениях с экс-моделью из России
Киллиан Мерфи
16-летний сын Киллиана Мерфи дебютирует в полнометражном кино
Бенджамин Уокер и Кая Скоделарио
Звезда «Пиратов Карибского моря» развелась с актером из «Властелина колец»
Джонни Галэки
Звезда «Теории большого взрыва» тайно женился
Роберт Де Ниро с дочерью Джией (фото: HBO)
80-летний Роберт Де Ниро показал редкое фото со своей 10-месячной дочерью
Михаил Тройник и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд показала нежные фото с отдыха с возлюбленным
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова рассказала о комплексах из-за Ксении Раппопорт
Джулия Робертс
Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем
Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Дочь Кристины Асмус удивилась, что у матери нет «Оскара»
Мэттью Макконахи с женой (фото: соцсети)
Мэттью Макконахи показал редкое фото с женой
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Михаил Боярский назвал себя подкаблучником
Кадр из сериала «Слово пацана»
Жена звезды «Слова пацана» рассказала, ревнует ли его к Анне Пересильд
Александр Петров с женой Викторией
Верник раскрыл детали знакомства Александра Петрова с будущей женой
Ида Галич
Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым
Патрик Шварценеггер
Сын Арнольда Шварценеггера сделал предложение своей девушке
Ольга Рязанова
Дочь Эльдара Рязанова объяснила, почему не продолжила актерскую карьеру
Антон Богданов с женой
Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды сериала «Слово пацана»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Виды доброты»
Виды доброты
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Как я встретил ее маму»
Как я встретил ее маму
Трейлер
Кадр из сериала «Пэриш»
Пэриш
Трейлер (рус.)
Хроники Спайдервика
Хроники Спайдервика
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Плохие парни 4»
Плохие парни 4
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Мертвые не причиняют боли»
Мертвые не причиняют боли
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь