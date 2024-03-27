Никиту Кологривого выпустили из спецприемника в Новосибирске

Никита Кологривый

Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске, где он провел 7 суток за дебош в баре.

На вопросы журналистов, которые ожидали его у входа в учреждение, актер отвечать не стал. Он молча сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Напомним, Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска. В пьяном состоянии он приставал к официантке, спорил с гостями заведения и угрожал им. Позднее его задержала полиция.