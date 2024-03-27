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27 марта 2024, новость

Никиту Кологривого выпустили из спецприемника в Новосибирске

Актер отбыл наказание за скандал, учиненный им в новосибирском баре
Никита Кологривый
Никита Кологривый

Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске, где он провел 7 суток за дебош в баре.

На вопросы журналистов, которые ожидали его у входа в учреждение, актер отвечать не стал. Он молча сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Напомним, Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска. В пьяном состоянии он приставал к официантке, спорил с гостями заведения и угрожал им. Позднее его задержала полиция.

21 марта Центральный районный суд Новосибирска арестовал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на семь суток по делу о мелком хулиганстве.

После ареста Никита Кологривый опубликовал обращение в своем Telegram-канале и попросил прощения за то, что заставил переживать и нервничать своих фанатов и подписчиков.

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