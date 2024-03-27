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27 марта 2024, новость

Юрия Никулина воссоздали с помощью нейросети

Актера воссоздали с помощью нейросети для съемок «Манюня: приключения в Москве»
Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука»
Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука»

Продюсер Гевонд Андреасян во время представления семейной комедии «Манюня: приключения в Москве» признался, что одним из персонажей картины станет образ Юрия Никулина. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Как рассказал Андреасян на презентации «НМГ Кинопрокат», создатели ленты получили разрешение от семьи на использование образа Никулина. Образ актера воссоздали после 8 месяцев работы.

Действие картины разворачивается в начале 80-х годов, Никулин должен стать одним из ключевых персонажей в истории о приключениях Манюни и ее друзей. При этом Никулина не покажут в трейлерах и других промо-кампаниях.

В 2023 году сын барда Владимира Высоцкого оценил идею создать образ его отца в фильме «Володя» при помощи нейросети.

«Что касается самой технологии, этого никто раньше не делал в таком объеме. Опять же здесь вопрос, как сделают и насколько это оправдано. Я в курсе, что такая работа готовится, но я к ней имею очень мало отношения. Желаю создателям фильма успеха», — сказал Высоцкий.

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