Юрия Никулина воссоздали с помощью нейросети

Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука»

Продюсер Гевонд Андреасян во время представления семейной комедии «Манюня: приключения в Москве» признался, что одним из персонажей картины станет образ Юрия Никулина. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Как рассказал Андреасян на презентации «НМГ Кинопрокат», создатели ленты получили разрешение от семьи на использование образа Никулина. Образ актера воссоздали после 8 месяцев работы.

Действие картины разворачивается в начале 80-х годов, Никулин должен стать одним из ключевых персонажей в истории о приключениях Манюни и ее друзей. При этом Никулина не покажут в трейлерах и других промо-кампаниях.

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