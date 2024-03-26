Претендент на роль Бонда принял участие в яркой фотосессии

Аарон Тейлор-Джонсон стал героем нового выпуска журнала Rolling Stone. На обложке издания 33-летний актер предстал в брутальном образе, надев черную кожаную куртку. Также для фотосессии Тейлор-Джонсон примерил яркие и стильные образы.
Поклонники были в восторге от снимков актера и отметили, что с годами он стал еще привлекательнее. Некоторые признались, что с нетерпением ждут его в роли Джеймса Бонда.
Напомним, недавно появились слухи о том, что Аарон Тейлор-Джонсон сыграет агента 007 в новых фильмах. По сообщениям западных СМИ, он может сняться в трех или четырех картинах.
Тейлор-Джонс известен по таким проектам, как «Быстрее пули», «Пипец» и другим.