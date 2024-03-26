Претендент на роль Бонда принял участие в яркой фотосессии

Аарон Тейлор-Джонсон стал героем нового выпуска журнала Rolling Stone. На обложке издания 33-летний актер предстал в брутальном образе, надев черную кожаную куртку. Также для фотосессии Тейлор-Джонсон примерил яркие и стильные образы.

<div id="vk_post_-48064554_44554"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_44554", -48064554, 44554, 'iM7QovbOM4oAkRtti_hn7_mhEbY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники были в восторге от снимков актера и отметили, что с годами он стал еще привлекательнее. Некоторые признались, что с нетерпением ждут его в роли Джеймса Бонда.

Напомним, недавно появились слухи о том, что Аарон Тейлор-Джонсон сыграет агента 007 в новых фильмах. По сообщениям западных СМИ, он может сняться в трех или четырех картинах.