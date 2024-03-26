Энн Хэтэуэй снялась в откровенной фотосессии

Энн Хэтэуэй стала героиней апрельского выпуска журнала Vanity Fair. На обложке журнала 41-летняя актриса появилась в черном бра, поверх которого накинула пиджак. Свой браз звезда «Дьявол носит "Prada"» дополнила макияжем в готическом стиле.
Также на некоторых кадрах актриса запечатлена в боди, подчеркивающем ее стройную фигуру, нижнем белье и полупрозрачном платье.
Съемка проходила несколько месяцев назад, но в январе Хэтэуэй покинула площадку, узнав о забастовке сотрудников издательского дома Condé Nast. Они выступали против массовых увольнений и других изменений в холдинге.
«Они еще даже не начали фотографировать. Как только Энн узнала о том, что происходит, она просто встала с прически и макияжа и ушла», — сообщил тогда источник издания Variety.
По всей видимости, позже фотосессия все же состоялась.