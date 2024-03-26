Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
26 марта 2024, новость

Энн Хэтэуэй снялась в откровенной фотосессии

Голливудская актриса предстала на кадрах в нижнем белье

Энн Хэтэуэй стала героиней апрельского выпуска журнала Vanity Fair. На обложке журнала 41-летняя актриса появилась в черном бра, поверх которого накинула пиджак. Свой браз звезда «Дьявол носит "Prada"» дополнила макияжем в готическом стиле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также на некоторых кадрах актриса запечатлена в боди, подчеркивающем ее стройную фигуру, нижнем белье и полупрозрачном платье.

Съемка проходила несколько месяцев назад, но в январе Хэтэуэй покинула площадку, узнав о забастовке сотрудников издательского дома Condé Nast. Они выступали против массовых увольнений и других изменений в холдинге.

«Они еще даже не начали фотографировать. Как только Энн узнала о том, что происходит, она просто встала с прически и макияжа и ушла», — сообщил тогда источник издания Variety.

По всей видимости, позже фотосессия все же состоялась.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Дьявол носит «Prada»
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова снялась в откровенном образе
Джулия Робертс (фото: соцсети)
В сети обсуждают новое фото 56-летней Джулии Робертс
Пенелопа Крус (фото: соцсети)
Пенелопа Крус в наряде с глубоким декольте появилась на обложке журнала
Джессика Альба
42-летняя Джессика Альба в сияющем платье с вырезом снялась для обложки
Николь Кидман (фото: Elle)
Николь Кидман приняла участие в дерзкой фотосессии
Гвинет Пэлтроу
51-летняя Гвинет Пэлтроу в бикини снялась с мужем
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй расплакалась на премьере фильма
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова впечатлила поклонников необычной обувью
Кадр из фильма «Мысль о тебе»
Трейлер дня: Энн Хэтэуэй заводит роман с 24-летним
Шарлиз Терон
48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке
Деми Мур
61-летняя Деми Мур показала фигуру в открытом платье
Ева Лонгория
48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в халате и без макияжа
Шарлиз Терон
48-летняя Шарлиз Терон показала фигуру в мини-юбке
Кристен Стюарт (фото: соцсети)
Звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе
Светлана Ходченкова (фото: IDOL)
41-летняя Светлана Ходченкова снялась в прозрачном платье в пустыне
Сальма Хайек (фото: соцсети)
57-летняя Сальма Хайек восхитила декольте в корсете
Пенелопа Крус
49-летняя Пенелопа Крус приняла участие в смелой фотосессии
Настасья Самбурская
Самбурская показала себя в откровенном образе «барышни-крестьянки»
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи показала себя в ярком образе
Ева Лонгория
48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась для глянца
Софья Эрнст
Жена Эрнста кардинально сменила имидж
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала, как выглядела в начале карьеры
Зендая и Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах
Марина Александрова
Марина Александрова показала фото в купальнике
Шэрон Стоун в фотосессии для Flaunt Magazine
65-летняя Шэрон Стоун показала шикарные ноги
Меган Фокс
Меган Фокс сравнили с «невестой Чаки» из-за образа на кинопремии
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез появилась на публике в платье с глубоким декольте
Рената Литвинова (фото: соцсети)
57-летняя Рената Литвинова напугала поклонников сильной худобой
Кристина Асмус (фото: соцсети)
Кристина Асмус показала результат преображения
Моника Беллуччи и Дева Кассель (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала фото с дочерью Девой Кассель
Меган Фокс
Меган Фокс шокировала поклонников преображением
Ирина Безрукова (фото: соцсети)
Ирина Безрукова показала, как выглядела в студенческие годы
Гвинет Пэлтроу (фото: соцсети)
51-летняя Гвинет Пэлтроу показала стройные ноги в мини-юбке
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус восхитила публику на красной дорожке кинопремии
Зендая
Зендаю раскритиковали за выход «в лохмотьях» на премьере
Пенелопа Крус
Пенелопу Крус раскритиковали за образ с «кепкой таксиста»
Кортни Кокс
59-летняя звезда «Друзей» показала стройную фигуру в бикини
Лили Рейнхарт
Звезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии
Керем Бюрсин
Звезда «Постучись в мою дверь» появился на обложке журнала
Кадр из фильма «Материнский инстинкт»
Трейлер дня: Джессика Честейн сходит с ума из-за Энн Хэтэуэй
Дарья Мороз
Дарья Мороз: «Я всю жизнь пробивалась через свою внешность»
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Киану Ривз на костылях снимается в новом фильме
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез в платье с глубоким декольте восхитила публику
Николь Кидман (фото: соцсети)
Николь Кидман снялась в дерзкой фотосессии со змеей
Светлана Ходченкова (фото: соцсети)
Ходченкова устроила зимнюю фотосессию в образе 90-х
Александра Бортич (фото: соцсети)
Александра Бортич показала новые фото в нижнем белье
Анастасия Волочкова (фото: соцсети)
Анастасия Волочкова показала шпагат в бикини
Дженнифер Лопез
Папарацци засняли Дженнифер Лопез в купальнике
Эвелина Бледанс
Гузеева восхитилась стройной фигурой Бледанс в купальнике
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Мертвые не причиняют боли»
Мертвые не причиняют боли
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Дом Дракона
Дом Дракона
Черный трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356524
Битлджус 2
Тизер-трейлер (англ.)
Дом Дракона
Дом Дракона
Зеленый трейлер (англ.)
Паразит: Серый
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь