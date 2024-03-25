Трейлер дня: Куценко перевоспитывает подростков в продолжении «Непослушника»

Вышел тизер-трейлер комедии «Непослушники», третьей части франшизы про пранкера Димонстра. Герой Виктора Хориняка исправился и больше не хулиганит, персонаж Гоши Куценко стал монахом, а отец Анатолий в исполнении Юрия Кузнецова по-прежнему — самый добрый человек на свете.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356535&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, Дима стал менеджером по продажам, а бандит Саша Черный начал свой монашеский путь в обители у отца Анатолия. Однажды в монастырь привозят четырех детей из детского дома. Два брата и две сестры совершенно неуправляемы. Они не раз были пойманы на кражах, неоднократно сбегали из детдома. Жизнь у отца Анатолия — их последний шанс на то, чтобы исправиться. Но у монахов не получается перевоспитать юных непослушников. Тогда на помощь приходит бывший пранкер Димонстер, а ныне примерный отец Дима.

Съемки проходили в Москве, Шуе и в Мурманской области, в том числе, на Териберке. Там Гоше Куценко и юным актерам пришлось попробовать разные средства передвижения: баркас, внедорожник и даже лошадей.

«Мы воевали с природой, страдали от холода, ездили верхом на лошадях без седла. Но, я уверен, это все стоило того. У нас получилось большое кино, которое останется в сердцах у многих», — поделился Гоша Куценко.

Режиссером ленты выступает Владимир Котт, снявший картины «Непослушник» и «Непослушник 2».