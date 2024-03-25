Моника Беллуччи приняла участие в стильной фотосессии

Моника Беллуччи стала героиней нового выпуска журнала Vogue Mexico. 59-летняя актриса приняла участие в дерзкой фотосессии, для которой примерила несколько образов.
На одном из кадров звезда запечатлена в черном боди и кожаном длинном плаще. А на обложке Беллуччи предстала в черном облегающем платье, подчеркивающем ее стройную фигуру. В интервью она высказалась о своей внешности.
«Я никогда не принимала свою красоту как должное, это дар жизни», — призналась артистка.
Напомним, Моника Беллуччии — известная итальянская актриса. Свои самые яркие роли она сыграла в таких картинах, как «Малена», «Необратимость», «007: Спектр».