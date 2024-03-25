Моника Беллуччи приняла участие в стильной фотосессии

Моника Беллуччи стала героиней нового выпуска журнала Vogue Mexico. 59-летняя актриса приняла участие в дерзкой фотосессии, для которой примерила несколько образов.

<div id="vk_post_-48064554_44488"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_44488", -48064554, 44488, 'heyzz_n1dhTMGGPI_ZTPsvVa5Ns'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из кадров звезда запечатлена в черном боди и кожаном длинном плаще. А на обложке Беллуччи предстала в черном облегающем платье, подчеркивающем ее стройную фигуру. В интервью она высказалась о своей внешности.

«Я никогда не принимала свою красоту как должное, это дар жизни», — призналась артистка.