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23 марта 2024, статья

Премьера фильма «Волшебник Изумрудного города» состоится 1 января 2025 года

Сообщается, что картина по мотивам одноименной сказки снята на уровне большого голливудского фильма
Юрий Колокольников, Евгений Чумак (Страшила) и Екатерина Червова в фильме «Волшебник Изумрудного города»
Юрий Колокольников, Евгений Чумак (Страшила) и Екатерина Червова в фильме «Волшебник Изумрудного города»

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Полнометражный фильм «Волшебник Изумрудного города» по мотивам одноименной сказки Александра Волкова выйдет в кинотеатрах 1 января 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

«Мы готовим релиз гигантского проекта — 1 января 2025 года на экраны выйдет <…> фильм “Волшебник Изумрудного города. У него уровень большого голливудского фильма, всем рекомендую посмотреть, как раз новогодние каникулы будут», — сказал он, выступая с лекцией в рамках образовательной программы Общества «Знание» на площадке Международной выставки-форума «Россия».

В 2022 году на питчинге в Фонде кино представили экранизацию одноименной сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» совместного производства «Централ Партнершип», компании «Кинослово», студии «Тритэ» Никиты Михалкова и CGF. Режиссер фильма — Игорь Волошин.

«Волшебник Изумрудного города» — сказочная повесть Волкова, написанная в 1939 году на основе сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» с некоторыми изменениями. В 1959 году вышло новое издание книги, значительно переработанное автором, в котором впервые появились иллюстрации художника Леонида Владимирского. Впоследствии книга была переработана еще раз. За неимением специального, общего для всего цикла имени, так называют и цикл, состоящий из продолжений этой сказки, написанных Волковым самостоятельно, лишь с незначительными заимствованиями.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.

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