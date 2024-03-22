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22 марта 2024, новость

Аглая Тарасова снялась в откровенном образе

Звезда опубликовала смелое фото в соцсети

Популярная российская актриса Аглая Тарасова снялась в откровенном образе. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в соцсети.

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29-летняя звезда опубликовала серию снимков, на одном из которых она предстала, сидя в кровати, в черном боди из сетки, расшитом цветными нитями. Упомянутый наряд с глубоким декольте и на широких бретелях частично демонстрировал грудь артистки.

Помимо этого, знаменитость распустила вьющиеся русые волосы и нанесла ярко-красную помаду на губы. В качестве аксессуаров она выбрала браслет, надетый на ногу.

Ранее Пенелопа Крус стала героиней апрельского выпуска журнала Elle Spain. На обложке 49-летняя актриса появилась в черном корсете с глубоким декольте.

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