Популярная российская актриса Аглая Тарасова снялась в откровенном образе. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_29494"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29494", -122141110, 29494, '_3Hqjz88FwASkiV5kiA1Yw0YcA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

29-летняя звезда опубликовала серию снимков, на одном из которых она предстала, сидя в кровати, в черном боди из сетки, расшитом цветными нитями. Упомянутый наряд с глубоким декольте и на широких бретелях частично демонстрировал грудь артистки.

Помимо этого, знаменитость распустила вьющиеся русые волосы и нанесла ярко-красную помаду на губы. В качестве аксессуаров она выбрала браслет, надетый на ногу.

Ранее Пенелопа Крус стала героиней апрельского выпуска журнала Elle Spain. На обложке 49-летняя актриса появилась в черном корсете с глубоким декольте.