Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Задача трех тел»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356396&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

События сериала «Задача трех тел» разворачиваются в разгар Культурной революции в КНР в 1960—1970-е годы. Китайские ученые отправляют в космос сигнал, чтобы связаться с инопланетными цивилизациями. Ответ приходит, хоть и не сразу. Встреча с пришельцами, задумавшими незаметно колонизировать Землю, оборачивается катастрофой.

К экранизации фантастического бестселлера китайского писателя Лю Цысиня подключились авторы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, а также режиссер «Достать ножи» Райан Джонсон.

«Все ОК»

Звезда «Серебряных коньков» Федор Федотов вновь покоряет Санкт-Петербург, но на этот раз не рассекая по льду Невы, а проводя экскурсии по любимому городу. Однажды в его довольно беззаботную жизнь вторгаются обязательства: после смерти матери он должен присматривать за двумя несовершеннолетними сводными сестрами.

Помимо парадного Питера, показанного во всей красе, «Все ОК» радует острумными диалогами, отличной операторской работой и неожиданным монтажом.

«Наследство»

Татьяна празднует юбилей в семейном кругу и атмосфере любви. Но праздник портит неожиданное появление респектабельного господина с манерами мафиози. Незваный гость оказывается мужем Татьяны и отцом ее троих взрослых детей.

Семейство папу узнает, но гонит прочь: все-таки исчез на 25 лет! Но бывший бандит, все это время скрывавшийся в Италии, хочет воссоединиться с семьей. И готов за это заплатить, причем, очень щедро.

4.5 Наследство 2024 / Россия 16+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Главное украшение сериала «Наследство» — это Александр Робак (и его модные усики), играющий дона Корлеоне, и Нонна Гришаева, которой здесь с легкостью даются комедия и драма. В роли незадачливых, но в целом милых детей выступают Глеб Калюжный, Роман Фомин и Маргарита Аброськина.

«Палм-Рояль»

Абициозная домохозяйка Максин Симмонс, приехавшая в солнечную Флориду, всеми правдами и неправдами пытается пробиться в высшее общество. Дамочка с энтузиазмом карабкается по социальной лестнице, периодически попадая в неловкие ситуации.

Добавьте к жестоким нравам светского круга эффектные ретро-наряды (события разворачиваются в 1969 году), фарсовый талант Кристен Уиг и получите отличную сатирическую комедию.