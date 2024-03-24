Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Задача трех тел»
События сериала «Задача трех тел» разворачиваются в разгар Культурной революции в КНР в 1960—1970-е годы. Китайские ученые отправляют в космос сигнал, чтобы связаться с инопланетными цивилизациями. Ответ приходит, хоть и не сразу. Встреча с пришельцами, задумавшими незаметно колонизировать Землю, оборачивается катастрофой.
К экранизации фантастического бестселлера китайского писателя Лю Цысиня подключились авторы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, а также режиссер «Достать ножи» Райан Джонсон.
«Все ОК»
Звезда «Серебряных коньков» Федор Федотов вновь покоряет Санкт-Петербург, но на этот раз не рассекая по льду Невы, а проводя экскурсии по любимому городу. Однажды в его довольно беззаботную жизнь вторгаются обязательства: после смерти матери он должен присматривать за двумя несовершеннолетними сводными сестрами.
Помимо парадного Питера, показанного во всей красе, «Все ОК» радует острумными диалогами, отличной операторской работой и неожиданным монтажом.
Компанию солирующему Федотову составляют Евгения Добровольская, Анна Слю, Алена Апина, рэпер Дава (Давид Манукян) и юные актрисы Анна Осипова и Алиса Руденко.
«Наследство»
Татьяна празднует юбилей в семейном кругу и атмосфере любви. Но праздник портит неожиданное появление респектабельного господина с манерами мафиози. Незваный гость оказывается мужем Татьяны и отцом ее троих взрослых детей.
Семейство папу узнает, но гонит прочь: все-таки исчез на 25 лет! Но бывший бандит, все это время скрывавшийся в Италии, хочет воссоединиться с семьей. И готов за это заплатить, причем, очень щедро.
Главное украшение сериала «Наследство» — это Александр Робак (и его модные усики), играющий дона Корлеоне, и Нонна Гришаева, которой здесь с легкостью даются комедия и драма. В роли незадачливых, но в целом милых детей выступают Глеб Калюжный, Роман Фомин и Маргарита Аброськина.
«Палм-Рояль»
Абициозная домохозяйка Максин Симмонс, приехавшая в солнечную Флориду, всеми правдами и неправдами пытается пробиться в высшее общество. Дамочка с энтузиазмом карабкается по социальной лестнице, периодически попадая в неловкие ситуации.
Добавьте к жестоким нравам светского круга эффектные ретро-наряды (события разворачиваются в 1969 году), фарсовый талант Кристен Уиг и получите отличную сатирическую комедию.
Сериал «Палм-Рояль» поставил режиссер «Девушки в поезде» Тейт Тейлор. В других ролях заняты Лора Дерн, Эллисон Дженни, а также певец Рики Мартин и дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер.