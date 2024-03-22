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22 марта 2024, новость

Звезда «Железного человека» раскритиковала супергеройские франшизы

Гвинет Пэлтроу заявила, что Голливуд зря вкладывается в такие картины
Гвинет Пэлтроу и Роберт Дауни-мл. в фильме «Железный человек»
Гвинет Пэлтроу и Роберт Дауни-мл. в фильме «Железный человек» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Гвинет Пэлтроу раскритиковала супергеройские франшизы. Ее цитирует TMZ.

В интервью журналист Шон Эванс спросил у актрисы, как она относится к речи режиссера фильма «Американское чтиво» Корда Джефферсона, который на церемонии вручения премии «Оскар» попросил Голливуд больше вкладываться в небольшие инди-проекты, как у него.

В ответ звезда Marvel, сыгравшая в семи фильмах о Железном человеке, заявила, что продюсеры действительно зря поддерживают фильмы о супергероях. По ее мнению, скромные бюджеты искусству на пользу, потому что настоящие художники должны рисковать.

Против супергеройских фильмов в разное время высказывались режиссеры Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола, актер Пол Дано, актриса Дженнифер Энистон.

Накануне 51-летняя Гвинет Пэлтроу в бикини снялась с мужем. Актриса выложила фото в соцсетях.

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