Звезда «Железного человека» раскритиковала супергеройские франшизы

Гвинет Пэлтроу и Роберт Дауни-мл. в фильме «Железный человек» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Гвинет Пэлтроу раскритиковала супергеройские франшизы. Ее цитирует TMZ.

В интервью журналист Шон Эванс спросил у актрисы, как она относится к речи режиссера фильма «Американское чтиво» Корда Джефферсона, который на церемонии вручения премии «Оскар» попросил Голливуд больше вкладываться в небольшие инди-проекты, как у него.

В ответ звезда Marvel, сыгравшая в семи фильмах о Железном человеке, заявила, что продюсеры действительно зря поддерживают фильмы о супергероях. По ее мнению, скромные бюджеты искусству на пользу, потому что настоящие художники должны рисковать.