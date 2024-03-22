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22 марта 2024, новость

Таргариены бьются за престол сразу в двух новых трейлерах «Дома Дракона»

Также стала известна дата выхода второго сезона сериала

Появились сразу два полноценных трейлера второго сезона сериала «Дом Дракона»: «черный» и «зеленый». Они посвящены противостоящим фракциям клана Таргариенов. Продолжение фэнтези-драмы расскажет об их кровавой борьбе за Железный трон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором сезоне не ожидается таких скачков во времени, какие были в первом. А это значит, что актеры из первого сезона предстанут в прежнем виде.

Драконью наездницу Рейниру сыграет Эмма Д'Арси, ее соперницу Алисенту — Оливия Кук. Вернутся и исполнители главных мужских ролей: Мэтт Смит и Рис Иванс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссером новых серий стал Алан Тейлор, набивший руку на «Игре престолов». Поставивший первый сезон Мигель Сапочник остался в проекте только в качестве продюсера.

Также стала известна дата выхода — второй сезон «Дома Дракона» стартует 16 июня 2024 года.

«Дом Дракона» — приквел культовой фэнтези-саги «Игра престолов». В его основе лежит книга Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь». В 2023 году сериал выиграл премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический телесериал» и получил девять номинаций на «Эмми».

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