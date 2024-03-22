Таргариены бьются за престол сразу в двух новых трейлерах «Дома Дракона»

Появились сразу два полноценных трейлера второго сезона сериала «Дом Дракона»: «черный» и «зеленый». Они посвящены противостоящим фракциям клана Таргариенов. Продолжение фэнтези-драмы расскажет об их кровавой борьбе за Железный трон.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356527&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором сезоне не ожидается таких скачков во времени, какие были в первом. А это значит, что актеры из первого сезона предстанут в прежнем виде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356519&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссером новых серий стал Алан Тейлор, набивший руку на «Игре престолов». Поставивший первый сезон Мигель Сапочник остался в проекте только в качестве продюсера.

Также стала известна дата выхода — второй сезон «Дома Дракона» стартует 16 июня 2024 года.