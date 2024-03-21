56-летняя Джулия Робертс выглядит помолодевшей на новом фото

Джулия Робертс (фото: соцсети)

Джулия Робертс опубликовала в микроблоге новое черно-белое фото. На портрете 56-летняя актриса, как всегда, широко улыбается. Снимок она показала в честь Международного Дня счастья.

Поклонники обратили внимание, что звезда фильма «Красотка» выглядит на нем очень молодой. Некоторые заметили, что в реальности актриса выглядит намного старше, а на фото такого эффекта удалось добиться благодаря фотошопу.

Отметим, что звезда фильма «Красотка» в одном из недавних интервью журналу Vogue заверила, что не прибегала к радикальным косметологическим преображениям. Актриса пошутила, что сохраняет молодость при помощи маринования.

Джулия Робертс | Источник: Legion-Media.ru

«Маринование. Каждую вторую субботу я кладу голову в банку на 18 часов. Это творит чудеса. Запах ужасный», — улыбнулась Робертс.