Фильм на вечер: пленяющая северная драма с Ольгой Бодровой

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456295889&hash=eeabd6354bd3a833&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Где-то в деревушке на берегу Северного моря разворачивается история любви Велги и Кирилла. Они знакомы с детства, выросли рядом, но влюбились друг в друга лишь повзрослев. Их счастье безоблачно и непоколебимо, казалось бы, ничто не может его разрушить.

Но вот в родные края приезжает старшая сестра Велги, Снега, вернувшаяся домой на годовщину смерти матери и посеявшая смуту в размеренной жизни героев.

«Велга» — исполненная светлой грусти и поэзии холодных северных пейзажей драма. Неспешная, медитативная, она пропитана запахом влажной листвы и легким бризом, доносящимся с моря — такого же серого и тревожного, как глаза исполнительницы главной роли Ольги Бодровой.

Лента дебютантки Анастасии Нечаевой, основанная на одноименном рассказе Ивана Бунина, — история о первой любви и свободе, о смерти и жизни вопреки.