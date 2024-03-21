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21 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: пленяющая северная драма с Ольгой Бодровой

Сегодня в рубрике – «Велга», загадочная и поэтичная лента с завораживающе красивыми пейзажами
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Где-то в деревушке на берегу Северного моря разворачивается история любви Велги и Кирилла. Они знакомы с детства, выросли рядом, но влюбились друг в друга лишь повзрослев. Их счастье безоблачно и непоколебимо, казалось бы, ничто не может его разрушить.

Но вот в родные края приезжает старшая сестра Велги, Снега, вернувшаяся домой на годовщину смерти матери и посеявшая смуту в размеренной жизни героев.

«Велга» — исполненная светлой грусти и поэзии холодных северных пейзажей драма. Неспешная, медитативная, она пропитана запахом влажной листвы и легким бризом, доносящимся с моря — такого же серого и тревожного, как глаза исполнительницы главной роли Ольги Бодровой.

Лента дебютантки Анастасии Нечаевой, основанная на одноименном рассказе Ивана Бунина, — история о первой любви и свободе, о смерти и жизни вопреки.

Велга
Велга
2022/Россия18+мелодрама
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