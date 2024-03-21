Анна Пересильд рассказала о буллинге в школе

Анна Пересильд

Анна Пересильд дала интервью изданию «Вокруг ТВ» и рассказала, с какими трудностями ей приходилось сталкиваться как представительнице знаменитой фамилии.

14-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вспомнила о буллинге в школе, которому подверглась после того, как ее мама, актриса Юлия Пересильд, отправилась в космос ради съемок фильма «Вызов». По словам юной актрисы, одна девочка подходила к ней каждый день со словами: «Твоя мама не летала в космос!».

«Я не знала, что на такое отвечать. Просто разворачивалась, смеялась и уходила. А что на это ответить? Сначала ты пытаешься как-то с этим бороться: “Ребят, вы сошли с ума, вы же сами видели, как взлетала ракета, как она там сидела, Клим (режиссер Клим Шипенко. — Прим. ред.) там сидел, космонавт там сидел…” А потом я поняла, что на хейт надо реагировать либо с юмором, либо вообще никак не реагировать!» — призналась Пересильд-младшая.

Она добавила, что позже некоторые недоброжелатели критиковали ее за участие в сериале режиссера Жоры Крыжовникова. По их мнению, актриса получила роль Айгуль только благодаря связям родителей. Сегодня Пересильд-младшая реже сталкивается с хейтом и признается, что настоящих друзей у нее не так много.