Пенелопа Крус в наряде с глубоким декольте появилась на обложке журнала

Крус приняла участие в фотосессии и дала интервью журналу в честь грядущего 50-летия, которое она отметит в конце апреля. Звезда рассказала, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, чем в 20 или в 30 лет.

«Я думаю, что я довольно счастливый человек, довольно напряженный и очень обеспокоенный. Независимо от того, сколько я нахожусь в терапии, я и мои тревоги все еще существуют, и я не знаю, когда это состояние может улучшиться. Но, несмотря на все это, я уже знаю себя лучше, и я смогла понять, как облегчить себе жизнь. К счастью, это удалось», — призналась актриса.