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21 марта 2024, новость

Режиссер фильма о Жириновском оценил шансы на участие Кологривого в съемках

Режиссер заявил, что актер остался кандидатом на роль в фильме о Жириновском
Никита Кологривый
Никита Кологривый

Режиссер биографического фильма о политике Владимире Жириновском Александр Баранов оценил шансы актера Никиты Кологривого на участие в съемках байопика. Его слова приводит РИА «Новости».

Баранов заявил, что Кологривый остался кандидатом на роль в картине, несмотря на арест.

Ранее в Новосибирске суд арестовал на семь суток звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», устроившего пьяный дебош в баре. В ночь с 18 на 19 марта в одном из заведений города Кологривый напал на сотрудников и пытался склонить к близости одну из официанток.

Артист раскаялся в содеянном. «Я готов покаяться, много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно», — заявил он.

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