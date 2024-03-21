Мороз, Арбенина и беременная Тарханова: звезды на премьере сериала

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера второго сезона сериала «Обоюдное согласие». На красную дорожку мероприятия вышли режиссер проекта Валерия Гай Германика, исполнительницы главных ролей Диана Арбенина, Елена Ханга и Глафира Тарханова, в ходе премьеры подтвердившая свою пятую беременность. Актриса появилась на мероприятии в платье свободного кроя, которое, однако, не скрывало ее округлившийся живот.
Премьеру также посетили звездные гости, среди которых были Дарья Мороз, Сергей Светлаков, Светлана Бондарчук, Эвелина Бледанс, Нонна Гришаева, Ирина Безрукова и другие.
На сцене новый сезон «Обоюдного согласия» представляла практически вся съемочная группа во главе с Валерией Гай Германикой. Режиссер поблагодарила всех, кто вместе с ней работал над проектом, особенно оператора Геннадия Успангалиева, больше всех поддерживавшего ее на съемках, и не-актеров, которых, по словам Германики, в проекте большинство.
В число непрофессионалов, задействованных в главных ролях, вошли, например, ресторатор и шеф-повар Максим Ползиков, сыгравший бизнесмена Григория Венишева, а также музыкант, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, воплотившая на экране образ жесткой и холодной следовательницы Анны.
«Обоюдное согласие» — первый российский сериал-антология, или «вертикальная франшиза», как ее называют создатели. Сюжет второго сезона никак не связан с первым и рассказывает о расследовании убийства успешного и уважаемого предпринимателя Григория Венишева, в котором обвиняют его жену Марину. По словам генерального директора онлайн-кинотеатра Kion Игоря Мишина, продюсеры уже думают над третьим сезоном, который будет связан именно с тем, что называется «обоюдным согласием».
Премьера сериала «Обоюдное согласие. Новый сезон» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 апреля.