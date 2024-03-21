Мороз, Арбенина и беременная Тарханова: звезды на премьере сериала

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На сцене новый сезон «Обоюдного согласия» представляла практически вся съемочная группа во главе с Валерией Гай Германикой. Режиссер поблагодарила всех, кто вместе с ней работал над проектом, особенно оператора Геннадия Успангалиева, больше всех поддерживавшего ее на съемках, и не-актеров, которых, по словам Германики, в проекте большинство.

В число непрофессионалов, задействованных в главных ролях, вошли, например, ресторатор и шеф-повар Максим Ползиков, сыгравший бизнесмена Григория Венишева, а также музыкант, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, воплотившая на экране образ жесткой и холодной следовательницы Анны.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356476&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Обоюдное согласие» — первый российский сериал-антология, или «вертикальная франшиза», как ее называют создатели. Сюжет второго сезона никак не связан с первым и рассказывает о расследовании убийства успешного и уважаемого предпринимателя Григория Венишева, в котором обвиняют его жену Марину. По словам генерального директора онлайн-кинотеатра Kion Игоря Мишина, продюсеры уже думают над третьим сезоном, который будет связан именно с тем, что называется «обоюдным согласием».