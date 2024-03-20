Фильм на вечер: трогательная комедия о юном киномане

17-летний Лоуренс обожает кино и мечтает учиться в знаменитой Нью-Йоркской киношколе. Все свободное время он снимает пародии и любительские фильмы вместе со своим лучшим другом, но для поступления парню нужны деньги.
Твердо решив накопить на обучение, Лоуренс устраивается в местный видеопрокат (а ведь когда-то точно так же начинал и великий Тарантино!). Близится выпускной, а Лоуренса начинают одолевать сомнения по поводу его будущего.
Несмотря на название, фильм «Без ума от кино» оказывается не только и не столько про киноманство — хотя без остроумных отсылок и дорогих сердцу названий и имен преданные ценители кино не останутся. Будет даже шанс поспорить с главным героем о том, насколько «Шрэк» великий фильм.
В остальном же, у канадской постановщицы-дебютантки Чендлер Левак получилась смешная и одновременно грустная история взросления о начале нулевых, с неизменными вопросами о выборе жизненного пути и переживании неизбежной утраты того, что имело значение раньше.