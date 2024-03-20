Фильм на вечер: трогательная комедия о юном киномане

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456300804&hash=a1fcfcc064b6d7fd&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

17-летний Лоуренс обожает кино и мечтает учиться в знаменитой Нью-Йоркской киношколе. Все свободное время он снимает пародии и любительские фильмы вместе со своим лучшим другом, но для поступления парню нужны деньги.

Твердо решив накопить на обучение, Лоуренс устраивается в местный видеопрокат (а ведь когда-то точно так же начинал и великий Тарантино!). Близится выпускной, а Лоуренса начинают одолевать сомнения по поводу его будущего.

Несмотря на название, фильм «Без ума от кино» оказывается не только и не столько про киноманство — хотя без остроумных отсылок и дорогих сердцу названий и имен преданные ценители кино не останутся. Будет даже шанс поспорить с главным героем о том, насколько «Шрэк» великий фильм.