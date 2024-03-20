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20 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: трогательная комедия о юном киномане

Сегодня предлагаем вам обратить внимание на камерное драмеди «Без ума от кино», одновременно забавную и грустную историю взросления
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17-летний Лоуренс обожает кино и мечтает учиться в знаменитой Нью-Йоркской киношколе. Все свободное время он снимает пародии и любительские фильмы вместе со своим лучшим другом, но для поступления парню нужны деньги.

Твердо решив накопить на обучение, Лоуренс устраивается в местный видеопрокат (а ведь когда-то точно так же начинал и великий Тарантино!). Близится выпускной, а Лоуренса начинают одолевать сомнения по поводу его будущего.

Несмотря на название, фильм «Без ума от кино» оказывается не только и не столько про киноманство — хотя без остроумных отсылок и дорогих сердцу названий и имен преданные ценители кино не останутся. Будет даже шанс поспорить с главным героем о том, насколько «Шрэк» великий фильм.

В остальном же, у канадской постановщицы-дебютантки Чендлер Левак получилась смешная и одновременно грустная история взросления о начале нулевых, с неизменными вопросами о выборе жизненного пути и переживании неизбежной утраты того, что имело значение раньше.

Без ума от кино
2022/Канада18+драмакомедия
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