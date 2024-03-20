Ливанов назвал Пугачеву «пузырем на поверхности воды»

Василий Ливанов | Источник: PersonaStars

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», прокомментировал поведение певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Его слова приводит aif.ru.

По его мнению, исполнительница не достойна того, чтобы о ней говорили после отъезда. «Это все пузыри на поверхности воды — подобные люди. Средствами искусства она не может привлечь к себе внимание, поэтому говорит гадости о Родине», — сказал артист.

Ливанов также назвал верным решение об отмене выступлений Галкина за рубежом. «Правильно, что стали запрещать. Зачем это позволять? Предатель — он все равно предатель, как ни крути. Все равно это видно, в какие бы одежды ни ряди свою грязную душу», — добавил он.