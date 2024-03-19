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19 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: французский ромком, смешной и чувственный одновременно

Сегодня для нашей рубрики мы выбрали проницательную романтическую комедию о всепоглощающей страсти
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София выросла в состоятельной семье, она образована и изысканна, преподает теорию любви; Сильвен — простой строитель, по вечерам зависающий в пивном баре. У них совсем мало общего, но противоположности имеют склонность притягиваться — и молодые люди влюбляются друг в друга без памяти.

Между Софией и Сильвеном вспыхивают бурные отношения, полные романтики и страсти. Однако есть проблема: София уже встречается с мужчиной из своего круга, и теперь ей предстоит сделать тяжелый выбор.

«Природа любви» — чувственная романтическая комедия, перерастающая в остроумное сатирическое рассуждение о классовом неравенстве, от Моньи Шокри, звезды культовой «Воображаемой любви» Ксавье Долана.

Премьера ленты состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, тогда картину особенно хвалили за откровенные сцены, признанные критиками одними из самых волнующих и убедительных за последние годы.

Природа любви
2023/Канада, Франция18+драмамелодрамакомедия
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