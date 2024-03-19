Фильм на вечер: французский ромком, смешной и чувственный одновременно

София выросла в состоятельной семье, она образована и изысканна, преподает теорию любви; Сильвен — простой строитель, по вечерам зависающий в пивном баре. У них совсем мало общего, но противоположности имеют склонность притягиваться — и молодые люди влюбляются друг в друга без памяти.
Между Софией и Сильвеном вспыхивают бурные отношения, полные романтики и страсти. Однако есть проблема: София уже встречается с мужчиной из своего круга, и теперь ей предстоит сделать тяжелый выбор.
«Природа любви» — чувственная романтическая комедия, перерастающая в остроумное сатирическое рассуждение о классовом неравенстве, от Моньи Шокри, звезды культовой «Воображаемой любви» Ксавье Долана.
Премьера ленты состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, тогда картину особенно хвалили за откровенные сцены, признанные критиками одними из самых волнующих и убедительных за последние годы.