Фильм на вечер: французский ромком, смешной и чувственный одновременно

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356196&hash=579fa928db1e05b8&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

София выросла в состоятельной семье, она образована и изысканна, преподает теорию любви; Сильвен — простой строитель, по вечерам зависающий в пивном баре. У них совсем мало общего, но противоположности имеют склонность притягиваться — и молодые люди влюбляются друг в друга без памяти.

Между Софией и Сильвеном вспыхивают бурные отношения, полные романтики и страсти. Однако есть проблема: София уже встречается с мужчиной из своего круга, и теперь ей предстоит сделать тяжелый выбор.

«Природа любви» — чувственная романтическая комедия, перерастающая в остроумное сатирическое рассуждение о классовом неравенстве, от Моньи Шокри, звезды культовой «Воображаемой любви» Ксавье Долана.