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19 марта 2024, новость

Леонид Ярмольник рассказал, какого кино не хватает в России

Артист считает, что в российском кинематографе отсутствует кино для детей
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник

Актер Леонид Ярмольник в разговоре с kp.ru заявил, что после ухода режиссера Ролана Быкова в России не хватает детского и семейного кино.

«Нужно стараться объединять людей, давать им повод для общения внутри семьи… У нас ведь после ухода Ролана Быкова отсутствует детское кино как таковое. Нет сказок, на которых выросли и я, и Илюша (речь идет о режиссере Илье Учителе — прим. ред.). Нет “Морозко”, нет “Королевства кривых зеркал”. Наверное, время продиктовало свои новые законы: надо создавать семейное кино», — отметил Ярмольник.

Артист считает, что хорошее семейное кино поможет бабушкам найти общий язык с внуками, а родителям — с детьми. Ярмольник думает, что сейчас в стране наступило непростое время, из-за чего людям хочется хотя бы в кино видеть надежду на лучший исход развития событий. По мнению актера, россиянам сейчас приходится тратить очень много сил, чтобы не сопереживать и не волноваться из-за происходящего в мире.

«Пусть двухчасовые сеансы в кино будут той отдушиной, которая позволит продолжать улыбаться, общаться и радоваться друг другу», — резюмировал артист.

Ранее Леонид Ярмольник рассказал о роли царя в экранизации сказки «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя.

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