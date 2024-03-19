Раскрыт вероятный исполнитель роли Джеймса Бонда в новом фильме

Названо имя вероятного исполнителя роли Джеймса Бонда в новом фильме. Об этом сообщает The Sun.

Преемником Дэниэла Крэйга может стать британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, ранее сыгравший в кинокартинах «Иллюзионист», «Стать Джоном Ленноном» и «Пипец». По сведениям издания, компания Eon Productions, занимающаяся постановкой и производством серии фильмов о Джеймсе Бонде, направила ему официальное предложение об участии в предстоящем проекте.

Отмечается, что сейчас артист и киностудия ведут переговоры, касающиеся деталей контракта.

«Я нахожу очаровательным и чудесным, что люди видят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент», — отметил Тейлор-Джонсон.

Если контракт будет подписан, актер станет седьмым исполнителем роли агента 007 с момента запуска франшизы в 1962 году.