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19 марта 2024, новость

Раскрыт вероятный исполнитель роли Джеймса Бонда в новом фильме

Звезде фильма «Пипец» официально предложили роль агента 007
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Названо имя вероятного исполнителя роли Джеймса Бонда в новом фильме. Об этом сообщает The Sun.

Преемником Дэниэла Крэйга может стать британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, ранее сыгравший в кинокартинах «Иллюзионист», «Стать Джоном Ленноном» и «Пипец». По сведениям издания, компания Eon Productions, занимающаяся постановкой и производством серии фильмов о Джеймсе Бонде, направила ему официальное предложение об участии в предстоящем проекте.

Отмечается, что сейчас артист и киностудия ведут переговоры, касающиеся деталей контракта.

«Я нахожу очаровательным и чудесным, что люди видят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент», — отметил Тейлор-Джонсон.

Если контракт будет подписан, актер станет седьмым исполнителем роли агента 007 с момента запуска франшизы в 1962 году.

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