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18 марта 2024, новость

Режиссер «Игр разума» объяснил, почему запрещал дочери сниматься в кино

Рон Ховард заявил, что не хотел для дочери своей судьбы
Брайс Даллас Ховард и Рон Ховард
Брайс Даллас Ховард и Рон Ховард | Источник: Rex / Fotodom.ru

Режиссер фильмов «Аполлон 13» и «Игры разума» Рон Ховард объяснил, почему запрещал своей дочери Брайс Даллас Ховард сниматься в кино. Его цитирует People.

43-летняя Ховард рассказывала, что начала бы сниматься еще ребенком, если бы не запрет родителей.

Сам Рон Ховард, в шесть лет дебютировавший в «Шоу Энди Гриффита», рассказал, что не хотел для дочери своей судьбы. «Дети-актеры могут найти много позитивного [в карьере в Голливуде], но для них это минное поле», — уверен он.

По словам режиссера, он переживал, что маленькую Брайс будут сравнивать с ним. «Прежде всего, я сыграл такие популярные роли в детстве, практически легендарные… И думал, что если кто-то из наших детей станет актером, сын или дочь, им придется терпеть несправедливые сравнения», — поделился кинематографист.

Отметим, что Брайс Даллас Ховард несколько раз появлялась в качестве статиста в фильмах отца до своего дебюта в драме «Книга любви» в 2004 году. Свою первую важную роль она сыграла в фильме М. Найта Шьямалана «Таинственный лес». Вскоре после этого Ларс фон Триер взял ее на роль Грейс в «Мандерлее», а в следующем году вышла новая совместная работа Ховард и Шьямалана — фильм «Девушка из воды».

Кроме того, Брайс Даллас Ховард появлялась в таких блокбастерах, как «Человек-паук 3: Враг в отражении» и «Терминатор: Да придет спаситель».

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M. Night Shyamalan
Ларс фон Триер
Lars von Trier
Человек-паук 3: Враг в отражении
Терминатор: Да придёт спаситель
Шоу Энди Гриффита
Таинственный лес
Девушка из воды
399 р.
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