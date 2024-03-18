Режиссер «Игр разума» объяснил, почему запрещал дочери сниматься в кино

Режиссер фильмов «Аполлон 13» и «Игры разума» Рон Ховард объяснил, почему запрещал своей дочери Брайс Даллас Ховард сниматься в кино. Его цитирует People.
43-летняя Ховард рассказывала, что начала бы сниматься еще ребенком, если бы не запрет родителей.
Сам Рон Ховард, в шесть лет дебютировавший в «Шоу Энди Гриффита», рассказал, что не хотел для дочери своей судьбы. «Дети-актеры могут найти много позитивного [в карьере в Голливуде], но для них это минное поле», — уверен он.
По словам режиссера, он переживал, что маленькую Брайс будут сравнивать с ним. «Прежде всего, я сыграл такие популярные роли в детстве, практически легендарные… И думал, что если кто-то из наших детей станет актером, сын или дочь, им придется терпеть несправедливые сравнения», — поделился кинематографист.
Отметим, что Брайс Даллас Ховард несколько раз появлялась в качестве статиста в фильмах отца до своего дебюта в драме «Книга любви» в 2004 году. Свою первую важную роль она сыграла в фильме М. Найта Шьямалана «Таинственный лес». Вскоре после этого Ларс фон Триер взял ее на роль Грейс в «Мандерлее», а в следующем году вышла новая совместная работа Ховард и Шьямалана — фильм «Девушка из воды».
Кроме того, Брайс Даллас Ховард появлялась в таких блокбастерах, как «Человек-паук 3: Враг в отражении» и «Терминатор: Да придет спаситель».