Обладатель «Оскара» за «Король говорит!» умер на рыбалке

Дэвид Сайдлер | Источник: Legion-Media.ru

В Новой Зеландии умер британо-американский оскароносный сценарист и продюсер Дэвид Сайдлер. Об этом сообщает Deadline.

По словам представителя Сайдлера, 86-летний сценарист умер во время рыбалки. Причина смерти и ее обстоятельства пока неизвестны.

Сайдлер получил кинопремии «Оскар» и BAFTA в номинации «Лучший оригинальный сценарий» за картину о британском короле Георге VI «Король говорит!», вышедшую в 2010 году.

Также Дэвид Сайдлер писал сценарии для сериалов «Главная больница», «Другой мир» и «Дни нашей жизни», фильмов «Танцующие в темноте», «Золотая лихорадка», «Король и я» и других.