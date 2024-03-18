51-летняя Гвинет Пэлтроу в бикини снялась с мужем

51-летняя Гвинет Пэлтроу предстала в кадре в черном купальнике и солнцезащитных очках в леопардовой оправе. Актриса распустила волосы и отказалась от косметики, поддержав тренд на естественную красоту. Звезда лежала на белом диване вместе с мужем, 53-летним Брэдом Фалчуком. Сценарист позировал без футболки.

Гвинет Пэлтроу более 10 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным». Судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон.