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18 марта 2024, новость

51-летняя Гвинет Пэлтроу в бикини снялась с мужем

Актриса выложила фото в соцсетях

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показала поклонникам редкую фотографию со своим супругом, сценаристом Брэдом Фалчуком. Знаменитость опубликовала снимок в соцсети.

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51-летняя Гвинет Пэлтроу предстала в кадре в черном купальнике и солнцезащитных очках в леопардовой оправе. Актриса распустила волосы и отказалась от косметики, поддержав тренд на естественную красоту. Звезда лежала на белом диване вместе с мужем, 53-летним Брэдом Фалчуком. Сценарист позировал без футболки.

Гвинет Пэлтроу более 10 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным». Судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон.

Несколько недель назад Гвинет Пэлтроу стала приглашенной гостьей саммита Visionary Women, посвященного Международному женскому дню. Актриса высказалась о «сложных отношениях» с приемными детьми.

Ранее стало известно, что бывший муж Гвинет Пэлтроу сделал предложение звезде «50 оттенков серого».

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