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18 марта 2024, новость

«Я все это понимаю»: Ярмольник рассказал о роли царя

В новом интервью артист поведал, почему такой персонаж, как царь, ему близок

Актер театра и кино Леонид Ярмольник, сыгравший царя в экранизации сказки «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя, рассказал в шоу «ОК на связи!» об этой роли. 

Ярмольник отметил, что персонаж ему близок, так как все его заботы и проблемы ему понятны.

«Я играю царя маленького государства, а у меня такое государство есть, это мой дом, Лени Ярмольника. У меня есть дочка, которая 10 лет назад вышла замуж, есть у меня внуки. Я все это понимаю. Были какие-то финансовые проблемы — и я их решал. Надо, чтоб были деньги, на что дворец починить. У меня дом такой, почти как дворец», — пояснил артист.

Вместе с исполнителем главной роли в фильме Александром Метелкиным он также ответил на вопрос от Кино Mail.ru о том, какой еще популярный мультфильм хотел бы видеть экранизированным. Подробнее смотрите в полном выпуске шоу:

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