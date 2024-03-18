«Я все это понимаю»: Ярмольник рассказал о роли царя

«Я играю царя маленького государства, а у меня такое государство есть, это мой дом, Лени Ярмольника. У меня есть дочка, которая 10 лет назад вышла замуж, есть у меня внуки. Я все это понимаю. Были какие-то финансовые проблемы — и я их решал. Надо, чтоб были деньги, на что дворец починить. У меня дом такой, почти как дворец», — пояснил артист.