Филипп Янковский опубликовал редкое семейное фото

Филипп Янковский в личном блоге поделился семейным снимком. На кадре актер вместе с женой Оксаной Фандерой, детьми Иваном и Елизаветой Янковскими, а также с мамой Людмилой Зориной запечатлен за праздничным столом.
Судя по всему, актеры отмечали Масленицу и угощались блинами.
Поклонники восхитились семейным снимком актерской династии и отметили, что это одна из самых светлых и добрых киносемей.
Напомним, Филипп Янковский родился в браке актеров Олега Янковского и Людмилы Зориной. Он, как и родители, выбрал актерскую профессию. Женой Янковского стала актриса Оксана Фандера, а их дети — Иван и Елизавета — продолжили актерскую династию.