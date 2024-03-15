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15 марта 2024, новость

Филипп Янковский опубликовал редкое семейное фото

На снимке актер показал себя с женой, детьми и мамой

Филипп Янковский в личном блоге поделился семейным снимком. На кадре актер вместе с женой Оксаной Фандерой, детьми Иваном и Елизаветой Янковскими, а также с мамой Людмилой Зориной запечатлен за праздничным столом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по всему, актеры отмечали Масленицу и угощались блинами.

Поклонники восхитились семейным снимком актерской династии и отметили, что это одна из самых светлых и добрых киносемей.

Напомним, Филипп Янковский родился в браке актеров Олега Янковского и Людмилы Зориной. Он, как и родители, выбрал актерскую профессию. Женой Янковского стала актриса Оксана Фандера, а их дети — Иван и Елизавета — продолжили актерскую династию. 

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