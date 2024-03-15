Филипп Янковский опубликовал редкое семейное фото

Филипп Янковский в личном блоге поделился семейным снимком. На кадре актер вместе с женой Оксаной Фандерой, детьми Иваном и Елизаветой Янковскими, а также с мамой Людмилой Зориной запечатлен за праздничным столом.

<div id="vk_post_-122141110_29370"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29370", -122141110, 29370, 'N_BzvdEedngSO9POTU5XlltEtoA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по всему, актеры отмечали Масленицу и угощались блинами.

Поклонники восхитились семейным снимком актерской династии и отметили, что это одна из самых светлых и добрых киносемей.