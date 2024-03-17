Что посмотреть: 3 новых сериала недели

«Сидоровы»

Примечательно, что сценарий «Сидоровых» написала нейросеть, основываясь на сюжетах популярных сериалов СТС. Их загрузили в программу, а искусственный интеллект выдал нечто одновременно новое и узнаваемое.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356414&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, в обычной квартире живет обычная семья: добродушный муж-лентяй, жена с неизменной пилочкой для ногтей в руках, сын-десятиклассник, теща с борщами и тесть с удочкой. Они шутят и переругиваются, пытаются разрулить бытовые проблемы и часто попадают впросак. Но однажды глава семьи осознает, что каждый новый день как две капли воды похож на предыдущие. А еще постоянно слышно, как кто-то смеется... Так Сидоровы понимают, что живут в типичном ситкоме и, как герой «Шоу Трумана», решают из него выбраться.

«Яблоки никогда не падают»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356449&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ключевая сюжетная интрига проекта «Яблоки никогда не падают» — исчезновение главы семьи Делани, недавно вышедшей на пенсию владелицы теннисной империи Джой Делани. Героиня Аннетт Беннинг пропала резко и неожиданно, ввергнув семью в шок.

Пока выстраивается истинная картина случившегося, вскрываются старые семейные раны. Ведь каждому персонажу есть что скрывать, и каждый из них — достаточно изобретательный лжец.

«Охота за убийцей»

В новом историческом детективе герой Тобайаса Мензиса (в сериале «Корона» он играет мужа Елизаветы II, герцога Эдинбургского) занимается поисками убийцы Авраама Линкольна.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356179&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эдвин Стэнтон был военным министром и другом Линкольна. После убийства президента в 1865 году он возглавил почти двухнедельные поиски преступника, совершившего роковой выстрел. Убийца известен, это актер Джон Уилкс Бут, пробравшийся в президентскую ложу и выстреливший Линкольну прямо в голову.

В «Охоте за убийцей» детально воспроизведен исторический контекст, что может показаться даже скучноватым для тех, кто не интересуется историей. Но в нужное время напряжение появляется благодаря будоражащему состоянию погони.