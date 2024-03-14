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14 марта 2024, новость

Лолита раскрыла название любимого сериала

Артистка также высказалась о громких премьерах мирового кинематографа
Лолита
Лолита

Певица Лолита приняла участие в пресс-завтраке «Премии Муз-ТВ 2024», где пообщалась с журналистами. В частности, ответила на несколько вопросов о кино.

Вспоминая, какие из недавних премьер понравились ей больше всего, Лолита призналась, что пока ни одному кинопроизведению не удалось «перебить» ее фаворита — сериал «Вампиры средней полосы»: «Потому что это хорошее настроение, невероятно талантливый сценарий, потрясающий кастинг». Кроме того, певица отметила, что ей пришелся по душе сериал «Золотое дно».

Также артистка посетовала, что ей не хватает возможности легально смотреть большое кино на большом экране. Пока Лолита оценивает новинки онлайн на телефоне — таким способом она посмотрела «Барби» и «Оппенгеймер»: «Когда ты “входишь” в качественную ленту, тебя не смущает маленький экран совершенно, ты находишься внутри и видишь все до мельчайших подробностей. Может быть, ты не сможешь судить о красоте кадра, но для меня актерское существование всегда гораздо важнее. Если я замечаю операторскую работу — значит, артист в этом кадре проиграл».

Напомним, в прошлом году Лолита исполнила одну из главных ролей в сериале Федора Бондарчука «Актрисы»: она сыграла директора театра, в котором разворачивается основное действие, — образ, по признанию самой Лолиты, совершенно на нее не похожий. Рассуждая о том, увидим ли мы ее снова в кино, артистка отметила, что пока нет хороших сценариев, она такую вероятность не рассматривает.

Напомним, на пресс-завтраке также стало известно, что Лолита станет одной из пяти ведущих «Премии Муз-ТВ 2024», которая пройдет 14 июня в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.
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